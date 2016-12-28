Новогоднее обращение Путина прозвучит в поездах и на станциях московского метро

В новогоднюю ночь в московском метро организуют прямую аудиотрансляцию обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обращение будут транслировать в вагонах, на станциях и на эскалаторах.

Ликсутов также рассказал, что на кольцевой линии метро запустят специальный новогодний поезд, а на станциях выступят музыканты, которые исполнят популярные новогодние песни.