Новогоднее обращение Путина прозвучит в поездах и на станциях московского метро

Интерфакс
13:28, 28 декабря 2016
Надежный источник

В новогоднюю ночь в московском метро организуют прямую аудиотрансляцию обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обращение будут транслировать в вагонах, на станциях и на эскалаторах.

Ликсутов также рассказал, что на кольцевой линии метро запустят специальный новогодний поезд, а на станциях выступят музыканты, которые исполнят популярные новогодние песни.

Московское метро, как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин, будет работать в течение всей новогодней ночи. Поезда будут ходить с интервалом до 15 минут.
В ночь на 1 января 2016 года метрополитен работал до 02:00 — на час дольше обычного графика.
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