МИД России обвинил страну НАТО в том, что российские военные самолеты летают с выключенными маяками
Российские военные самолеты не включают транспондеры (радиомаяки, которые позволяют обнаружить самолет) при полетах над Балтикой из-за того, что одна из стран-членов НАТО не выполнила предписание Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
О какой именно стране идет речь, Келин не уточнил, но добавил, что эта проблема может быть решена при проявлении доброй воли. При этом для военной авиации намечен маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, для движения на котором транспондеры хотели включить еще в октябре.
«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это — одна из стран — членов НАТО», — пояснил Келин.