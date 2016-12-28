МИД России обвинил страну НАТО в том, что российские военные самолеты летают с выключенными маяками

Российские военные самолеты не включают транспондеры (радиомаяки, которые позволяют обнаружить самолет) при полетах над Балтикой из-за того, что одна из стран-членов НАТО не выполнила предписание Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

О какой именно стране идет речь, Келин не уточнил, но добавил, что эта проблема может быть решена при проявлении доброй воли. При этом для военной авиации намечен маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, для движения на котором транспондеры хотели включить еще в октябре.