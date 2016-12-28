Le Monde сообщила об атаке российских хакеров на ОБСЕ

Le Monde
17:06, 28 декабря 2016
Требует подтверждения

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подверглась кибератакам со стороны хакеров, предположительно связанным с РФ. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники в разведке.

Представитель ОБСЕ подтвердила изданию факт атаки, заявив, что о ней стало известно в конце октября 2016 года. Когда именно хакеры атаковали серверы ОБСЕ, не сообщается.

Все 57 стран, входящих в организацию, были информированы об атаке. По информации газеты, решения объявить о случившемся принято не было.

По мнению источника Le Monde, за атакой стоит хакерская группировка APT28, также известная как Fancy Bear; группировка предположительно действует в интересах российской разведки. Об атаках APT28 на ОБСЕ сообщалось и ранее.

Газета связывает атаку с посреднической ролью ОБСЕ в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Хакеров, предположительно связанных с российской разведкой, неоднократно обвиняли в совершении кибератак на различные организации и институты в разных странах мира — в том числе на комитет Демократической партии США, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), немецкий бундестаг и французский телеканал TV5 Monde. Власти США обвинили РФ в попытках повлиять на исход президентских выборов с помощью хакерских атак.
В публикациях СМИ и компаний, занимающихся информационной безопасностью, фигурируют группировки под названием Fancy Bear, APT28, PawnStorm, Sednit. По мнению экспертов, речь идет об одной и той же группировке.
Власти РФ категорически отрицают причастность правительства к организации хакерских атак.

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