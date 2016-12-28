Генпрокурор Израиля разрешил начать расследование в отношении Нетаниягу

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции начать расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщил со ссылкой на свои источник израильский Десятый канал.

Речь идет о двух не связанных друг с другом делах, передает Times of Israel. Ожидается, что в ближайшие дни Нетаниягу будет вызыван на допрос.

В конце декабря о просьбе полиции санкционировать полноценное расследование в отношении Нетаниягу сообщил Второй канал. Сообщалось, что дела связаны с коррупцией и мошенничеством с отягчающими обстоятельствами.