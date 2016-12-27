В Москве мужчина ранил полицейских и взял заложника. Он покончил с собой

Обновление. В Следственном комитете сообщили, что мужчина покончил с собой. Заложница освобождена.

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским, а затем заперся в квартире с женщиной. Об этом рассказала официальный представитель московского управления СК Юлия Иванова.

Мужчина открыл огонь, когда к нему пришли полицейские и сотрудники коммунальных служб. Трое полицейских и двое сотрудников ГБУ «Жилищник» получили ранения, они госпитализированы.

По данным «Лайфа», его хотели задержать за грабеж. Мужчина начал стрелять, когда коммунальщики попытались вскрыть дверь его квартиры в доме 22 корпус 2 по улице Ельнинской.

После случившегося возбуждено дело о покушении на убийство, покушении на полицейских и захвате заложников.