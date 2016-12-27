Россия начала подачу газа в Крым

В России запущен газопровод «Краснодарский край — Крым», которые соединяет полуостров с магистральными газопроводами материковой части страны. Старт подаче газа 27 декабря в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин.

Общая протяженность нового газопровода составляет почти 359 километров, нитки проложены через озеро Тузла и Керченский пролив. Пропускная способность двух ниток — 4 миллиарда кубометров газа в год. Стоимость газопровода, который возвела компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, оценивали в 20 миллиардов рублей.

После подачи газа в Крыму начнется строительство двух электростанций мощностью по 470 мегаватт каждая.