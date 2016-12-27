Москвичу дали два года колонии-поселения за взлом крымских сотовых операторов

Суд приговорил 23-летнего москвича Алексея Журина к двум годам колонии-поселения за вмешательство в работу крымских сотовых операторов «Крымтелеком» и «Севтелеком». Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Судья Виталий Михайлов Центрального района суда Симферополя признал Журина виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере по предварительному сговору. Суд установил, что москвич искусственно увеличивал объем международного трафика, из-за чего у операторов возникла задолженность.

Помимо лишения свободы Журин также должен будет выплатить штраф 600 тысяч рублей и компенсировать ущерб, который составил 30 миллионов рублей. Суд арестовал имущество москвича на сумму 4 миллиона рублей.

Когда именно произошло проникновение в системы сотовых операторов и с кем сговорился Журин, не уточняется; В карточке дела на сайте суда сказано, что оно поступило на рассмотрение 7 декабря 2016 года, а единственное заседание состоялось 26 декабря.