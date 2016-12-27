Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы, рассказали в пресс-службе экс-чиновника. Отмечается, что Лужков чувствует себя хорошо.

«Интерфаксу» в Боткинской больнице рассказали, что Лужкова выписали еще 26 декабря после нормализации его состояния.

Ранее бывший градоначальник заявлял, что уже 27 декабря отправится кататься на лыжах. «Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», — сказал Лужков в разговоре с РИА Новости.