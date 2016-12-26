В Иркутске гражданину Франции заочно дали 15 лет за растление дочери

Суд в Иркутске приговорил гражданина Франции Иоанна Барберо к 15 годам тюрьмы по обвинению в растлении собственной дочери. Приговор вынесен заочно в связи с тем, что Барберо скрывается от правоохранительных органов.

Барберо возглавлял в Иркутске некоммерческую организацию «Альянс-Франсез», которая работает при поддержке посольства Франции в России. Он является сотрудником министерства иностранных дел Франции, однако не обладает иммунитетом, пишут «Грани.ру» В феврале 2015 года его арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей малолетней дочери и распространении порнографии.

Поводом для уголовного дела стало опубликованная в интернете фотография, на которой изображен Барберо и его дочь. Адвокаты Барберо утверждали, что снимок носит характер обычной семейной сцены, а также подчеркивают, что среди десятков тысяч других фотографий на компьютере француза не было найдено ни одного другого кадра, который можно было бы приобщить к делу.

Показания против Барберо дали его дочь и супруга, уроженка Ростова-на-Дону Дарья Барберо. Впоследствии она заявила, что и ее показания, и показания дочери были получены под давлением следователей. По словам Дарьи Барберо, допрос был устроен так, что малолетнюю девочку поощряли за нужные следствию ответы и внушали, что таким образом она поможет папе оказаться на свободе.

Иоанн Барберо после ареста более двух месяцев провел в СИЗО, а затем его перевели под домашний арест. 11 сентября 2016 года, уже когда начался суд, он сбежал из-под домашнего ареста, а электронный браслет, надетый сотрудниками ФСИН, вскоре перестал передавать данные о местоположении мужчины. Где он сейчас находится, достоверно неизвестно. Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее утверждал, что мужчина может скрываться на территории посольства Франции в Улан-Баторе. Его жена и дочь уехали из России.