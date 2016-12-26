Умерла астроном Вера Рубин. Она нашла подтверждения существования темной материи

В США умерла астроном Вера Рубин, которая исследовала проблему вращения галактик и нашла подтверждения существования темной материи. Ей было 88 лет.

Рубин была удостоена многих почестей за свои научные достижения. В частности, она стала второй женщиной-астрономом, избранной в Национальную академию наук США (англ. яз.).

Вера Рубин (в девичестве Купер) с середины 1960-х работала в лаборатории Института Карнеги в Вашингтоне. Вместе с астрономом Кентом Фордом, создавшим чувствительный спектрометр, Рубин доказала, что скорость вращения материи в дисковой части галактик, вопреки расчетам, не уменьшается по удалению от центра, оставаясь практически неизменной.

Результаты ее исследований показали, что реальная масса галактик значительно больше, чем масса видимых звезд. Это стало аргументом в пользу существования темной материи.