25 декабря в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Как сообщает The Mirror, Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире. О причинах смерти пока ничего не известно.

Английский певец, музыкант, композитор и продюсер Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) прославился в 1980-х как вокалист поп-дуэта Wham! С конца 1980-х — успешный сольный исполнитель. Всего он продал более ста миллионов копий своих альбомов. В 1987 и 1988 годах Майкл стал лауреатом премии «Грэмми» — за дебютный сольный альбом Faith и за песню I Knew You Were Waiting (For Me)», записанную с Аретой Франклин.

Ранее в декабре сообщалось, что Джордж Майкл вместе с продюсером Naughty Boy (Шахид Ханом) работает над новым альбомом.