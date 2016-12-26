Умер певец Джордж Майкл
23:08, 25 декабря 2016
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25 декабря в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Как сообщает The Mirror, Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире. О причинах смерти пока ничего не известно.
BBC уточняет, что смерть наступила днем. Полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.
Семья Майкла объявила, что никаких дополнительных комментариев от них пока не будет.
Английский певец, музыкант, композитор и продюсер Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) прославился в 1980-х как вокалист поп-дуэта Wham! С конца 1980-х — успешный сольный исполнитель. Всего он продал более ста миллионов копий своих альбомов. В 1987 и 1988 годах Майкл стал лауреатом премии «Грэмми» — за дебютный сольный альбом Faith и за песню I Knew You Were Waiting (For Me)», записанную с Аретой Франклин.
Ранее в декабре сообщалось, что Джордж Майкл вместе с продюсером Naughty Boy (Шахид Ханом) работает над новым альбомом.