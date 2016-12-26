25 декабря в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Как сообщает The Mirror, Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире. О причинах смерти пока ничего не известно.

BBC уточняет, что смерть наступила днем. Полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.

Семья Майкла объявила, что никаких дополнительных комментариев от них пока не будет.