Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием в ответ на фейковую новость

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф написал в твиттере, что Израиль, угрожая Исламабаду ядерным оружием, забывает, что Пакистан тоже является ядерной державой. Заявление Асифа стало реакцией на сообщение сайта с недостоверными новостями AWD News.

Сообщение с заголовком «Министр обороны Израиля: Если Пакистан под любым предлогом отправит войска в Сирию, мы уничтожим его ядерным ударом» было опубликовано на AWD News 20 декабря. Оно не соответствует действительности: представили министерства обороны Израиля и других израильских ведомств ничего подобного не говорили.

На твит Асифа позднее отреагировало министерство обороны Израиля. Ведомство написало сообщение Асифу, в котором указало на недостоверность тех сведений, которые комментирует пакистанский министр.