Хакеры взломали твиттеры Sony Music и Боба Дилана и написали там про смерть Бритни Спирс
Хакеры из группы OurMine 26 декабря взломали твиттер-аккаунты компании Sony Music Global и музыканта Боба Дилана, оставив в них сообщения о смерти певицы Бритни Спирс.
Позже в аккаунтах появились сообщения, что за взломами стоит хакерская группа OurMine. В настоящее время оставленные хакерами сообщения удалены.
Представители Бритни Спирс заявили CNN, что певица жива.
Хакеры из группы OurMine взламывали аккаунты в соцсетях ряда известных людей и компаний, в том числе основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Twitter Джека Дорси, руководителя Google Сундара Пичая, а также аккаунты компаний Netflix и Marvel. В октябре 2016 года OurMine изменили содержание нескольких материалов на сайте Buzzfeed.
Хакеры утверждают, что осуществляют взломы для демонстрации уязвимостей. В случае с Buzzfeed OurMine, судя по оставленным им сообщениям, отомстили изданию за опубликованную ранее заметку о них.