Хакеры взломали твиттеры Sony Music и Боба Дилана и написали там про смерть Бритни Спирс

Хакеры из группы OurMine 26 декабря взломали твиттер-аккаунты компании Sony Music Global и музыканта Боба Дилана, оставив в них сообщения о смерти певицы Бритни Спирс.

Позже в аккаунтах появились сообщения, что за взломами стоит хакерская группа OurMine. В настоящее время оставленные хакерами сообщения удалены.

Представители Бритни Спирс заявили CNN, что певица жива.