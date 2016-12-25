В Оренбурге несколько человек отравились поддельным алкоголем, один из них умер
В Оренбурге несколько человек отравились поддельным алкоголем, один из них умер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — заявил представитель правительства.
Он уточнил, что все случаи отравления произошли в конце этой недели.
По данным полиции Оренбургской области, в 2016 году в регионе было выявлено 152 преступления в сфере незаконного оборота алкоголя — в 4,5 раза больше, чем годом ранее.
В середине декабря в Иркутске произошло массовое отравление поддельным средством для ванны «Боярышник» — отравились более ста человек, из них 74 человека умерли.
В рамках расследования были задержаны 13 человек, в том числе владельцы торговавших «Боярышником» киосков. Производители контрафакта задержаны не были.