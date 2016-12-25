В Оренбурге несколько человек отравились поддельным алкоголем, один из них умер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — заявил представитель правительства.