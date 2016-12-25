В Дагестане ночью дважды напали на полицейских, погибли два человека
В Дагестане в ночь на 25 декабря было совершено два нападения на сотрудников полиции.
Сперва на трассе Махачкала-Каспийск неизвестные открыли огонь по патрульным, попытавшимся проверить у них документы. Один из сотрудников полиции погиб на месте, второй умер в больнице.
Позже на въезде в Кизилюрт был обстрелян стационарный пост полиции, в результате никто не пострадал.
В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия, проводится поиски преступников, добавил представитель МВД.