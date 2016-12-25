В Дагестане ночью дважды напали на полицейских, погибли два человека

Интерфакс
07:56, 25 декабря 2016
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В Дагестане в ночь на 25 декабря было совершено два нападения на сотрудников полиции. 

Сперва на трассе Махачкала-Каспийск неизвестные открыли огонь по патрульным, попытавшимся проверить у них документы. Один из сотрудников полиции погиб на месте, второй умер в больнице.

Позже на въезде в Кизилюрт был обстрелян стационарный пост полиции, в результате никто не пострадал.

В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия, проводится поиски преступников, добавил представитель МВД.

Интерфакс
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