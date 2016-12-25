В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7

В Чили днем 25 декабря произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Геологическая служба США оценила в 7,7.

Толчки зафиксированы в 11:22 по местному времени (17:22 по Москве) в 40 километрах к юго-западу от города Кельон в центральном Чили. Кельон расположен на острове Чилоэ, втором по величине чилийском острове.

Американский Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил об угрозе цунами в радиусе 1000 километров от эпицентра.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.