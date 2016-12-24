США позволили ООН принять резолюцию по Израилю. Иерусалим назвал это позором

Совет безопасности ООН вечером в пятницу, 23 декабря, принял резолюцию с осуждением строительства израильских поселений на палестинских территориях. За резолюцию проголосовали 14 членов Совета безопасности, включая Россию.

США воздержались от голосования. Ранее принятие подобных резолюций неизменно блокировалось Соединенными Штатами, которые накладывали на него вето. В резолюции говорится, что строительство поселений не имеет никаких законных обоснований и нарушает международные договоренности, а также мешает установлению мира в регионе. Генсек ООН Пан Ги Мун поприветствовал факт принятия резолюции.

Израиль уже выразил решительный протест в связи с принятием резолюции. Премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу уже назвал ее «позорной», а МИД страны принял решение об отзыве послов из Новой Зеландии и Сенегала. Обе эти страны голосовали за резолюцию и были ее инициаторами. Также Израиль отменил запланированный ранее визит в страну сенегальского министра иностранных дел и отменил все программы помощи африканской стране, пишет The Guardian.