Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир

Президент США Барак Обама подписал законопроект, распространяющий действие «закона Магнитского» на весь мир. Ранее акт, позволяющий США включать в санкционные списки лиц, причастных к ущемлению прав человека, действовал только в отношении россиян.

Законопроект о расширении «закона Магнитского» входит в состав пакета законов об оборонном бюджете США. Помимо прочего, пакет включает в себя положение о создании при Госдепартаменте центра по борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией, а также ограничивает военное сотрудничество России и США.