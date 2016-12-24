Нигерия объявила о победе над «Боко харам»
Нигерийская армия захватила последнюю базу исламистского движения «Боко харам» в лесу Самбиса, заявил президент Нигерии Мухамадди Бухари.
По его словам, у боевиков «Боко харам» больше не осталось баз, и теперь им придется отступать. Вскоре, по словам Бухари, нигерийская армия покончит с остатками исламистского движения. Президент утверждает, что решающая атака была осуществлена в четверг, 22 декабря. В то же время в этот день, как отмечает Associated Press, стало известно что боевики напали на армейские бараки в штате Йобе по соседству с лесом Самбиса.
В заявлении Бухари поздравил нигерийских военных с тем, что они вошли и разрушили все, что осталось от «Боко харам» на базе «Кэмп зиро» в глуши леса Самбиса (англ. яз.).