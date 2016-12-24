Нигерия объявила о победе над «Боко харам»

Associated Press
15:35, 24 декабря 2016
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Нигерийская армия захватила последнюю базу исламистского движения «Боко харам» в лесу Самбиса, заявил президент Нигерии Мухамадди Бухари.

По его словам, у боевиков «Боко харам» больше не осталось баз, и теперь им придется отступать. Вскоре, по словам Бухари, нигерийская армия покончит с остатками исламистского движения. Президент утверждает, что решающая атака была осуществлена в четверг, 22 декабря. В то же время в этот день, как отмечает Associated Press, стало известно что боевики напали на армейские бараки в штате Йобе по соседству с лесом Самбиса.

В заявлении Бухари поздравил нигерийских военных с тем, что они вошли и разрушили все, что осталось от «Боко харам» на базе «Кэмп зиро» в глуши леса Самбиса (англ. яз.).

Associated Press
Нигерия воюет против радикальных исламистов «Боко харам» на протяжении семи лет. Боевики наиболее известны похищение более двухсот школьниц в 2014 году, которых до сих пор не удалось найти.
«Боко харам» выступает против западного образа жизни, распространения знаний среди населения, за исключением изучения Корана. Группировка присягнула на верность «Исламскому государству».

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