Мальтийский орден попросил папу римского не лезть в их дела

Мальтийский орден опубликовал обращение к папе римскому Франциску с просьбой не лезть во внутренние дела рыцарей Мальты и не вмешиваться в ситуацию с отставкой великого канцлера Альбрехта фон Беселагера.

В заявлении говорится, что отставка канцлера — это дела ордена, которые не имеют никакого отношения к Ватикану, а решение папы римского создать комиссию по расследованию ситуации с фон Беселагером является следствием недопонимания между орденом и администрацией Франциска.

Поводом для создания комиссии по расследованию отставки фон Беселагера стали подозрения, что она была осуществлена без благословления Ватикана.