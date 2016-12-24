Мальтийский орден попросил папу римского не лезть в их дела
Мальтийский орден опубликовал обращение к папе римскому Франциску с просьбой не лезть во внутренние дела рыцарей Мальты и не вмешиваться в ситуацию с отставкой великого канцлера Альбрехта фон Беселагера.
В заявлении говорится, что отставка канцлера — это дела ордена, которые не имеют никакого отношения к Ватикану, а решение папы римского создать комиссию по расследованию ситуации с фон Беселагером является следствием недопонимания между орденом и администрацией Франциска.
Поводом для создания комиссии по расследованию отставки фон Беселагера стали подозрения, что она была осуществлена без благословления Ватикана.
Альбрехт фон Беселагер был лишен должности великого канцлера Мальтийского ордена 8 декабря 2016 года. Отставку связывают с тем, что под руководством Беселагера миссионеры в Мьянме раздавали презервативы местным жителям с целью предотвращения ВИЧ-инфекции, хотя и орден, и Католическая церковь, к которой он принадлежит, выступают против искусственной контрацепции.
Как пишет Associated Press, лидер ордена кардинал Раймонд Лео Бурк сообщил Беселагеру, что его отправляют в отставку по решению Ватикана, хотя в действительности такого решения принято не было.
Мальтийский орден — старейший рыцарский орден в мире. Религиозная организация пользуется определенной автономией от Ватикана и имеет статус государствоподобной организации. Мальтийский орден заседает в ООН в качестве наблюдателя, выпускает собственные автомобильные номера и поддерживает дипломатические отношения с более чем сотней государств.