Иркутский СК опубликовал инструкцию по спасению детей от интернета. Там говорится, что смерть едет на единороге в ад

На сайте управления Следственного комитета по Иркутской области размещен текст под названием «Спасение детей от кибер преступлений», в котором говорится о том, как распознать у подростка склонность к суициду.

В первом абзаце текста говорится, что «идеологи и психиатры иностранных разведок» разработали тактики «уничтожения народонаселения» с помощью нейролингвистического программирования. Эти тактики, как утверждается в статье, применяются в интернете иностранными военными. В статье приводится в качестве доказательства тот факт, что Россия последние пять лет занимает первое место по количеству детских суицидов, и утверждается, что детей «путем технически грамотного „зомбирования“ уничтожают».

В статье рекомендуется присмотреться к ребенку и выяснить, не подвержен ли он подобному влиянию и не состоит ли в суициальных группах. В качестве одного из наиболее значимых тревожных признаков называется сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек и единорогов. Единороги, по мнению авторов статьи — это символично, потому что «смерть едет на единороге в ад».

Еще одним тревожным признаком называется размещение в социальных сетях стихотворений Сергея Есенина и Иосифа Бродского, а также цитат из писателей, пропагандирующих суицид и эвтаназию.

Другими подозрительными признаками, которые должны заставить родителей забеспокоиться о своих детях, называются открытие электронных кошельков, частое использование мессенджеров, установку пароля на телефон, увлечение аниме, использование анонимайзеров, установка приложений для онлайн-трансляций и многое другое.

На сайте СК по Иркутской области указано, что информация взята у региональной общественной организации «Спасение детей от кибер преступлений». О существовании этой организации широко известно стало в середине декабря 2016 года, она создана в Рязани. Никаких сведений о компетенции составителей памятки, которую СК по Иркутской области позаимствовал с сайта организации «Спасение детей от кибер преступлений», нет.