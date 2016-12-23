Все пассажиры угнанного ливийского самолета освобождены

Ранее сообщалось, что в самолете находились 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.

В общей сложности, написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем твиттере , самолет покинули 109 пассажиров. На борту остаются семь членов экипажа и двое угонщиков.

Угонщики ливийского самолета, приземлившегося в аэропорту Мальты, отпустили всех находившихся на борту пассажиров.

Самолет A320 ливийской компании Afriqiyah Airways был угнан в пятницу, 23 декабря, во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи.

Сообщалось, что на борту находятся двое угонщиков с гранатами, которые угрожают устроить взрыв.

Власти Мальты подтвердили факт захвата самолета и переговоров с угонщиками, однако не сообщили, какие они выдвигали требования.