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Все пассажиры угнанного ливийского самолета освобождены

Meduza
13:42, 23 декабря 2016
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Угонщики ливийского самолета, приземлившегося в аэропорту Мальты, отпустили всех находившихся на борту пассажиров.

В общей сложности, написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем твиттере, самолет покинули 109 пассажиров. На борту остаются семь членов экипажа и двое угонщиков.

Ранее сообщалось, что в самолете находились 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет A320 ливийской компании Afriqiyah Airways был угнан в пятницу, 23 декабря, во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи.
Сообщалось, что на борту находятся двое угонщиков с гранатами, которые угрожают устроить взрыв.
Власти Мальты подтвердили факт захвата самолета и переговоров с угонщиками, однако не сообщили, какие они выдвигали требования.
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