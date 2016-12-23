В Красноярске ограбили игрока в Counter-Strike. У него отобрали ножи из игры
В Красноярске грабители заставили игрока в Counter-Strike: Global Offensive передать им ножи из игры.
По словам пострадавшего, во время турнира его заставили сесть в машину и там, угрожая пистолетом, потребовали передать преступникам несколько ножей стоимостью около 27 тысяч рублей.
Ограбление произошло в октябре. Сейчас полицейские задержали грабителей. Ими оказались жители Красноярска 22 и 25 лет. Уголовное дело завели по статье «Разбой».
В Counter-Strike: Global Offensive можно покупать игровое оружие за реальные деньги. На площадке Steam ножи продаются по цене от 30 до 430 долларов. Неофициально есть куда более дорогие ножи.