В Красноярске ограбили игрока в Counter-Strike. У него отобрали ножи из игры

В Красноярске грабители заставили игрока в Counter-Strike: Global Offensive передать им ножи из игры.

По словам пострадавшего, во время турнира его заставили сесть в машину и там, угрожая пистолетом, потребовали передать преступникам несколько ножей стоимостью около 27 тысяч рублей.

Ограбление произошло в октябре. Сейчас полицейские задержали грабителей. Ими оказались жители Красноярска 22 и 25 лет. Уголовное дело завели по статье «Разбой».