В Краснодаре активист получил 15 суток за крест на памятнике Дзержинскому

Суд в Краснодаре арестовал на 15 суток активиста Алексея Кнедляковского за то, что он закрепил крест на памятнике Феликсу Дзержинскому. Об этом рассказала жена Кнедляковского Лусинэ Джанян.

Кнедляковского признали виновным в мелком хулиганстве. После решения суда он написал в твиттере, что намерен устроить голодовку.

Активиста задержали 22 декабря, хотя сама акция прошла двумя днями ранее — в День работника органов безопасности.