В Краснодаре активист получил 15 суток за крест на памятнике Дзержинскому
Суд в Краснодаре арестовал на 15 суток активиста Алексея Кнедляковского за то, что он закрепил крест на памятнике Феликсу Дзержинскому. Об этом рассказала жена Кнедляковского Лусинэ Джанян.
Кнедляковского признали виновным в мелком хулиганстве. После решения суда он написал в твиттере, что намерен устроить голодовку.
Активиста задержали 22 декабря, хотя сама акция прошла двумя днями ранее — в День работника органов безопасности.
День чекиста в Краснодаре. https://t.co/akAXOV3XKs pic.twitter.com/YRmVFpTvv5— Повар Войны (@noliquid) December 20, 2016
Присутствовавшая в зале суда активистка Нина Соловьева сообщила «Медиазоне», что суд прошел очень быстро, «за шесть минут». «Проще говоря, ничего и не было, и арест на 15 суток за мелкое хулиганство в виде прикрепления креста», — отметила она.