В аэропорту Мальты из-за угнанного самолета отменены все рейсы

Девять рейсов, направлявшихся на Мальту, переведены в аэропорт Катании на острове Сицилия.

В частности, сообщает Times of Malta, на неопределенное время отложены рейсы Ryanair и Lufthansa, готовившиеся к вылету.

Все рейсы в аэропорту Мальты, где совершил посадку угнанный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены.

Самолет A320 авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи. На борту самолета находятся 118 человек.

Times of Malta сообщает об одном угонщике, другие мальтийские СМИ — о двух. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.