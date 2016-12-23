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В аэропорту Мальты из-за угнанного самолета отменены все рейсы

Times of Malta
11:27, 23 декабря 2016
Надежный источник

Все рейсы в аэропорту Мальты, где совершил посадку угнанный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены.

В частности, сообщает Times of Malta, на неопределенное время отложены рейсы Ryanair и Lufthansa, готовившиеся к вылету.

Девять рейсов, направлявшихся на Мальту, переведены в аэропорт Катании на острове Сицилия.

Самолет A320 авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан во время внутреннего рейса из города Сабхи в Триполи. На борту самолета находятся 118 человек.
Times of Malta сообщает об одном угонщике, другие мальтийские СМИ — о двух. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.

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