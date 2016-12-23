Угонщик захватил самолет A320 ливийских авиалиний

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиком. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Сабха в Триполи, находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

По данным The Times of Malta, самолет захвачен одним угонщиком, предположительно, вооруженным ручной гранатой.

Угонщик, сторонник Муаммара Каддафи, объявил, что готов отпустить всех находящихся на борту, если его требования будут выполнены. Какие требования выдвигает захвативший самолет, пока не сообщается.

Другие мальтийские СМИ, включая сайт телеканала TVM, сообщают о двух угонщиках на борту ливийского самолета.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW — Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в своем твиттере, что получил сообщения об угнанном самолете. Информация, по его словам, проверяется правоохранительными органами.