Суд отправил певца Александра Новикова под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал певцу Александру Новикову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Новикова подозревают в причастности к хищению средств пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Сумма ущерба, по оценке следствия, составила более 35,5 миллионов рублей.

Вместе с Новиковым фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Для него суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.