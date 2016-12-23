Суд отправил певца Александра Новикова под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал певцу Александру Новикову меру пресечения в виде домашнего ареста.
Новикова подозревают в причастности к хищению средств пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Сумма ущерба, по оценке следствия, составила более 35,5 миллионов рублей.
Вместе с Новиковым фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью является бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Для него суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
«Суд избрал меру пресечения Новикову в виду домашнего ареста в Екатеринбурге на два месяца, до 23 февраля 2017 года», — сказал судья, оглашая решение.
Александр Новиков — автор-исполнитель песен в жанре так называемого русского шансона. Он также является художественным руководителем Уральского Государственного театра эстрады, расположенного в Екатеринбурге.