Суд отклонил иск об оскорблении чести и достоинства первого главы КГБ

Пресненский суд Москвы отклонил иск Веры Серовой, внучки первого главы КГБ Ивана Серова, которая требовала от радиостанции «Эхо Москвы» и историка Бориса Соколова компенсацию за оскорбление чести и достоинства своего деда. Вместе с Серовой иск подавал Александр Хинштейн, издавший книгу «Записки из чемодана» с дневниками первого главы КГБ.

Серова и Хинштейн просили взыскать с «Эха Москвы» два миллиона рублей, а с Соколова — полтора миллиона. Они также требовали удалить с сайта радиостанции запись программы «Дилетанты», в которой Соколов и ведущий Виталий Дымарский обсуждали «Записки из чемодана».