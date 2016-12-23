Суд отклонил иск об оскорблении чести и достоинства первого главы КГБ
Пресненский суд Москвы отклонил иск Веры Серовой, внучки первого главы КГБ Ивана Серова, которая требовала от радиостанции «Эхо Москвы» и историка Бориса Соколова компенсацию за оскорбление чести и достоинства своего деда. Вместе с Серовой иск подавал Александр Хинштейн, издавший книгу «Записки из чемодана» с дневниками первого главы КГБ.
Серова и Хинштейн просили взыскать с «Эха Москвы» два миллиона рублей, а с Соколова — полтора миллиона. Они также требовали удалить с сайта радиостанции запись программы «Дилетанты», в которой Соколов и ведущий Виталий Дымарский обсуждали «Записки из чемодана».
В программе «Дилетанты» Борис Соколов называл книгу «Записки из чемодана» фальшивкой и «вольной биографией Серова, написанной Хинштейном в виде его мемуаров». По мнению Соколова, Хинштейн пытается «реабилитировать Серова», который был одним из организаторов депортации народов Северного Кавказа.
«Записки из чемодана» — это дневники Серова, которые его внучка нашла в тайнике на даче. Хинштейн подготовил их к печати и написал комментарии.