Собирателей «налога на болванки» заподозрили в причастности к хищению двух миллиардов рублей

Агентство страхования вкладов (АСВ) подало в МВД заявление о проверке руководства Российского союза правообладателей (РСП), Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на причастность к выводу более 1,84 миллиарда рублей из Мострансбанка. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, счета упомянутых организаций использовались, чтобы временно маскировать задолженность ООО «Проммо», которому банк активно выдавал кредиты с 2011 года. В АСВ предполагают, что такие операции были невозможны без участия руководителей РСП, РАО и ВОИС.

Организатором схемы в агентстве называют бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова, который с июня 2016 года находится под домашним арестом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Всего из банка могли вывести более 35,5 миллиарда рублей.

В РСП и ВОИС «Коммерсанту» подтвердили, что имели счета в Мострансбанке, но заявили, что не кредитовали организацию, а также не имели взаимоотношений с ООО «Проммо».