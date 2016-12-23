По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержали только продавцов

В рамках расследования дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске задержаны только продавцы, а не производители поддельного спиртного, как сообщалось ранее.

Об этом рассказал «Интерфаксу» представитель Ленинского районного суда Иркутска, где избирается мера пресечения фигурантам дела.

«Среди задержанных — владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы — в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», — сказал он.

Представитель суда также сообщил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, попросившие, чтобы на заседаниях присутствовали переводчики.

Всего по делу о массовом отравлении задержаны 13 человек, несколько фигурантов уже отправлены под домашний арест, остальным суд изберет меру пресечения в ближайшее время.

В Иркутске и Иркутской области продолжаются рейды по торговым точкам, в ходе которых изымается контрафактный алкоголь. Так, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, в одном из магазинов города 22 декабря были изъяты 10 тысяч флаконов косметического средства «Боярышник».