Певца Александра Новикова обвинили в мошенничестве с недвижимостью

Певец Александр Новиков стал фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области.

Новикову, сообщили «Интерфаксу» в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, предъявлены обвинения «в хищении денежных средств путем злоупотребления доверием пайщиков ЖК „Бухта Квинс“ в особо крупном размере». Сумму ущерба следствие оценивает в 35 миллионов 627 тысяч рублей.

В пятницу Верх-Исетский районный суд должен избрать Новикову меру пресечения, заявили сообеседники агентства, не став уточнять, просит ли следствие заключить певца под стражу.

Другим фигурантом дела, в рамках которого Новикову предъявлены обвинения, является бывший замминистр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, задержанный 19 декабря.

Следствие, по данным СМИ, подозревает Новикова и Шилиманова в том, что они собрали с пайщиков строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге около 150 миллионов рублей, а затем перевели эти деньги на свои счета. Строительство поселка было остановлено.