Отменен финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Шесть лыжников под подозрением в употреблении допинга
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени в 2017 году. Об этом говорится в обращении в Международную федерацию лыжного спорта.
О новом месте проведения финала будет сообщено позднее. В международной федерации также сообщили, что начато расследование против шести российских лыжников, которые упомянуты в докладе ВАДА. На время проверки смортсмены отстранены от соревнований.
«Сведения из доклада [уполномоченного ВАДА Ричарда] Макларена нанесли серьезный удар по честному спорту, мы намерены принять все необходимые меры для наказания ответственных», — заявил глава Международной федерации лыжного спорта Жан-Франко Каспер (англ.яз.).
Ранее из России были перенесены Чемпионат мира по бобслею, а также этапы Кубков мира по биатлону и по конькобежному спорту. Это также было связано с подозрениями в массовом употреблении допинга российскими спортсменами.
В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте говорится, что к употреблению запрещенных препаратов могут быть причастны более тысячи спортсменов.
Российские власти отвергают существование в стране государственной системы применения допинга.