Отменен финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Шесть лыжников под подозрением в употреблении допинга

Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени в 2017 году. Об этом говорится в обращении в Международную федерацию лыжного спорта.

О новом месте проведения финала будет сообщено позднее. В международной федерации также сообщили, что начато расследование против шести российских лыжников, которые упомянуты в докладе ВАДА. На время проверки смортсмены отстранены от соревнований.