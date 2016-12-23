В Москве до смерти избили иностранца

В московском районе Люблино обнаружено тело избитого до смерти иностранца, сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника РИА Новости, тело погибшего, предположительно, гражданина Китая было обнаружено в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре.

Источники «Интерфакса», в свою очередь, сообщили, что погибший, по предварительным данным, японец, а его тело было найдено около торгового центра.

Оба агентства сообщают, что на иностранца напали трое мужчин, «одетых в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы». Ведется розыск нападавших.

Официально правоохранительные органы сообщения о гибели иностранца на юго-востоке Москвы пока не прокомментировали.