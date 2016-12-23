МОК проверит все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи, Лондоне и Ванкувере

Международный Олимпийский комитет 23 декабря заявил, что перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014, Лондоне-2012 и Ванкувере-2010.

Кроме того, в организации сообщили, что после доклада Ричарда Макларена его сотрудники начали расследование в отношении 28 российских атлетов. Канадский правовед, работавший над докладом по заданию Всемирного антидопингового агентства, установил, что на этих пробах есть следы вскрытия.

Президент России Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции сказал, что в преследовании российских атлетов за употребление допинга есть политическая составляющая. Он отверг утверждение Ричарда Макларена о существовании в России государственной допинговой программы.