Лужков: разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал «полным бредом и неправдой» сообщения о своей клинической смерти. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Лужкова, врачи провели полное обследование и нашли у него воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. Он добавил, что планирует через «день-другой» выписаться из больницы.
«Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого», — добавил 80-летний экс-мэр столицы.
23 декабря стало известно, что Лужкова госпитализировали после того, как ему стало плохо на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим. В качестве возможной причины называлось резкое падение давления.