Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал «полным бредом и неправдой» сообщения о своей клинической смерти. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Лужкова, врачи провели полное обследование и нашли у него воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. Он добавил, что планирует через «день-другой» выписаться из больницы.