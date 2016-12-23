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Лужков: разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда

РИА Новости
15:17, 23 декабря 2016
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал «полным бредом и неправдой» сообщения о своей клинической смерти. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Лужкова, врачи провели полное обследование и нашли у него воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. Он добавил, что планирует через «день-другой» выписаться из больницы.

«Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого», — добавил 80-летний экс-мэр столицы.

РИА Новости
23 декабря стало известно, что Лужкова госпитализировали после того, как ему стало плохо на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим. В качестве возможной причины называлось резкое падение давления.

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