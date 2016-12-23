Израильский производитель лекарств Teva признался в подкупе российских чиновников

Израильская фармацевтическая компания Teva и ее российская «дочка» пошли на сделку со следствием и признала дачу взяток чиновникам в России при организации госзакупок для Минздрава. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Как рассказали представители компании, в 2010–2012 годах они договорились о поставках в Россию препарата копаксон, который используется для лечения рассеянного склероза. Переупаковку лекарства организовала компания, подконтрольная неназванному российскому чиновнику.

В результате сам госслужащий получил прибыль около 65 миллионов долларов, а Teva заработала более 200 миллионов на поставках копаксона.

Израильтяне также признались во взятках неназванному украинскому чиновнику, который получил около 200 тысяч долларов как «консультант по регистрации» за продвижение копаксона и инсулиновых препаратов. Взятки также были выплачены врачам мексиканских государственных учреждений.

По досудебному соглашению Teva решила заплатить около 520 миллионов долларов штрафов и компенсаций.

Российский Минздрав уже распорядился провести проверку по фактам, о которых сообщили в Минюсте США.