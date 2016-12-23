Бывшему начальнику таможни Бельянинову вернули деньги, найденные в коробках из-под обуви

Бывшему главе Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову вернули деньги, изъятые в ходе обысков, а также предложили несколько высоких должностей. Об этом рассказали неназванные источники «Коммерсанта».

Информация об этом появилась вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой его спросили о широком освещении обысков у Бельянинова.

«Вы сказали „дело“ — в отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым и с Вами полностью согласен. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — ответил президент.