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Бывшему начальнику таможни Бельянинову вернули деньги, найденные в коробках из-под обуви

Коммерсантъ
14:49, 23 декабря 2016
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Бывшему главе Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову вернули деньги, изъятые в ходе обысков, а также предложили несколько высоких должностей. Об этом рассказали неназванные источники «Коммерсанта».

Информация об этом появилась вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой его спросили о широком освещении обысков у Бельянинова.

«Вы сказали „дело“ — в отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым и с Вами полностью согласен. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — ответил президент.

В свою очередь, главное следственное управление СКР, по данным источников «Ъ», через некоторое время вернуло господину Бельянинову изъятые у него деньги и ценности на сумму около 100 миллионов рублей.

Коммерсантъ
Бельянинов был отправлен в отставку по собственному желанию в июле 2016 года через два дня после обысков в его доме по делу о контрабанде алкоголя. При этом были распространены фотографии следственных мероприятий, на которых видно, что Бельянинов хранил сбережения в наличных в коробках из-под обуви.
Как отмечает «Коммерсантъ», Бельянинов проходил в деле только как свидетель. Главным фигурантом является бизнесмен Дмитрий Михальченко, который находится в СИЗО.

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