Бывшего неонациста осудили в Чечне за вербовку в ИГ
Бывший член неонацистской банды «Невоград» Кирилл Присяжнюк приговорен Верховным судом Чечни к четырем годам заключения за вербовку в «Исламское государство», сообщает центр мониторинга ксенофобии «Сова».
Присяжнюк обвинялся в том, что в декабре 2015 года пытался помочь жительнице Чечни попасть в Сирию и присоединиться к террористам «Исламского государства».
Осужденный долгое время увлекался неонацистскими идеями и провел три года в заключении по обвинению в причастности к убийствам по мотивам национальной ненависти. Находясь под стражей, он проникся идеями радикального ислама, стал слушать песни чеченского барда Тимура Муцураева и, оказавшись на свободе в 2014 году, стал вербовщиком ИГ.
Неонацистская банда «Невоград» действовала в Санкт-Петербурге с 2009 по 2010 годы. В 2014 году завершился судебный процесс по делу банды, в рамках которого ее лидеры были приговорены к продолжительным тюремным срокам.