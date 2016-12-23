Бывшего неонациста осудили в Чечне за вербовку в ИГ

Бывший член неонацистской банды «Невоград» Кирилл Присяжнюк приговорен Верховным судом Чечни к четырем годам заключения за вербовку в «Исламское государство», сообщает центр мониторинга ксенофобии «Сова».

Присяжнюк обвинялся в том, что в декабре 2015 года пытался помочь жительнице Чечни попасть в Сирию и присоединиться к террористам «Исламского государства».

Осужденный долгое время увлекался неонацистскими идеями и провел три года в заключении по обвинению в причастности к убийствам по мотивам национальной ненависти. Находясь под стражей, он проникся идеями радикального ислама, стал слушать песни чеченского барда Тимура Муцураева и, оказавшись на свободе в 2014 году, стал вербовщиком ИГ.