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Во Франции освобожден российский болельщик, осужденный за беспорядки на Евро-2016

Sports.ru
11:03, 22 декабря 2016
Надежный источник

Россиянин Николай Морозов, приговоренный во Франции к лишению свободы за участие в беспорядках на Евро-2016, освобожден из тюрьмы. Об этом сообщил консул генерального консульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

По словам дипломата, ожидается, что в январе 2017 года на свободу выйдет еще один россиянин, осужденный за беспорядки во время чемпионата Европы по футболу, — Алексей Ерунов.

Третий российский болельщик — Сергей Горбачев — мог быть освобожден до Нового года, однако решил остаться в тюрьме до января в знак солидарности с Еруновым, сообщает Sports.Ru.

«Николай Морозов освобожден из-под стражи и возвращается в Россию. Сейчас он находится в самолете или уже в небе над Францией», — сообщил дипломат.

Sports.ru
11 июня в Марселе, где в рамках Евро-2016 играли сборные России и Англии, российские болельщики устроили несколько драк с англичанами и беспорядки на трибуне стадиона.
В результате столкновений между российским и английскими болельщиками пострадали 35 человек. У одного из пострадавших болельщиков сборной Англии, как сообщали российские дипломаты, была зафиксирована смерть мозга.
По подозрению в причастности к дракам французская полиция задержала несколько десятков российских болельщиков, не менее 20 из них были депортированы. Трое россиян были приговорены к тюремным срокам. Морозов — к 12 месяцам лишения свободы, Горбачев — к 18 месяцам, а Ерунов — к 24 месяцам тюрьмы.

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