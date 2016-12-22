Во Франции освобожден российский болельщик, осужденный за беспорядки на Евро-2016

Россиянин Николай Морозов, приговоренный во Франции к лишению свободы за участие в беспорядках на Евро-2016, освобожден из тюрьмы. Об этом сообщил консул генерального консульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

По словам дипломата, ожидается, что в январе 2017 года на свободу выйдет еще один россиянин, осужденный за беспорядки во время чемпионата Европы по футболу, — Алексей Ерунов.

Третий российский болельщик — Сергей Горбачев — мог быть освобожден до Нового года, однако решил остаться в тюрьме до января в знак солидарности с Еруновым, сообщает Sports.Ru.