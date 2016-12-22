Варвара Караулова получила 4,5 года колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) приговорена к 4,5 года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к террористам «Исламского государства» в Сирии.

Прокуратура просила посадить Караулову на пять лет.

Адвокат Илья Новиков заявил, что защита будет обжаловать приговор.