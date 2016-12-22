В Москве в переходе у метро «Коломенская» взорвался газовый баллон

Обновление: По данным Следственного управления СК по Москве, в результате взрыва баллона газа пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

В подземном переходе у станции метро «Коломенская» произошел взрыв. По данным источников РИА Новости в экстренных службах города, в переходе взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадал один человек, заявили они.

В свою очередь представители Московского метрополитена заявили, что пострадавших нет. «Никто не пострадал, не переживайте», — сообщил представитель метро РИА Новости.

В то же время ТАСС также со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает о двоих пострадавших в результате взрыва в переходе, один из которых получил тяжелые травмы.

Собеседники «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердили сообщения о двух пострадавших, добавив, что в процессе газосварочных работ возле южного вестибюля взорвался газовый баллон.

Переход в момент взрыва был закрыт на ремонт.