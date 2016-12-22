Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей

В Иркутске шесть детей остались сиротами, так как их родители умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительстких прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют опеку над ним.

Одного ребенка направили в приют для сирот, но его также планируют взять на воспитание родственники. С ребенком работает психолог.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, оставшимся без родителей.