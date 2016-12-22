Украина почти отказалась от американских беспилотников, потому что сепаратисты научились их взламывать

Малые американские беспилотники Raven RQ-11B, которые были поставлены украинской армии, оказались уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы пророссийских сепаратистов. Об этом Reuters рассказали в командовании ВВС Украины.

Raven RQ-11B использует аналоговый канал для передачи данных, поэтому он никак не защищен от перехвата и подавления системами противника.

В ВВС заверили, что беспилотники до сих пор применяются в Донбассе против сепаратистов, но анонимный источник Reuters заметил, что их обычно не запускают на передовой.

Пентагон рассказал агентству, что американская армия до сих пор использует Raven, но перешла на цифровой канал передачи данных.