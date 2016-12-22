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Украина почти отказалась от американских беспилотников, потому что сепаратисты научились их взламывать

Reuters
07:04, 22 декабря 2016
Требует подтверждения

Малые американские беспилотники Raven RQ-11B, которые были поставлены украинской армии, оказались уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы пророссийских сепаратистов. Об этом Reuters рассказали в командовании ВВС Украины.

Raven RQ-11B использует аналоговый канал для передачи данных, поэтому он никак не защищен от перехвата и подавления системами противника.

В ВВС заверили, что беспилотники до сих пор применяются в Донбассе против сепаратистов, но анонимный источник Reuters заметил, что их обычно не запускают на передовой.

Пентагон рассказал агентству, что американская армия до сих пор использует Raven, но перешла на цифровой канал передачи данных.

«С самого начала было ясно, что использовать эти беспилотники было ошибкой», — заявил советник главы Генштаба Украины Натан Хазин.

Reuters
Украинская армия получила 72 малых беспилотника Raven в рамках программы помощи от США. Эти аппараты запускаются вручную и предназначены для разведки.
Помимо беспилотников Вашингтон также поставил на Украину радары для вычисления положения артиллерийских батарей, аптечки, приборы ночного видения и рации. Всего на помощь и подготовку украинских военных США выделили более 600 миллионов долларов.
Киев, как рассказали источники Reuters, все еще надеется, что Вашингтон начнет поставлять им противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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