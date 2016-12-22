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Россия отказалась от запрета на полеты в Таджикистан. В последний момент

Интерфакс
05:21, 22 декабря 2016
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Министерство транспорта России объявило о сохранении авиасообщения с Таджикистаном за несколько минут до полуночи 22 декабря, когда должна была вступить в действия приостановка полетов.

Как пояснили в ведомстве, таджикские власти согласовали рейсы авиакомпании «Ямал» из подмосковского Жуковского в Душанбе и Худжант.

При этом почти за час до полуночи российский Минтранс подтверждало, что авиасообщение будет приостановлено, так как договоренности до сих пор нет.

«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено. Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжант. Переговоры продолжатся 22 декабря», — сообщили в ведомстве.

Интерфакс
Таджикистан отказывался согласовывать рейсы «Ямала», ссылаясь на то, что таким образом российские авиакомпании получат преимущество на маршрутах между двумя странами. Россия в ответ заявляет, что соглашение о паритете на маршрутах действует только в отношении рейсов из Москвы, а аэропорт Жуковский находится в Московской области.
Ранее Москва уже заявляла о возможной приостановке полетов в ноябре 2016 года. Тогда сторонам также удалось достичь договоренности.
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