Россия отказалась от запрета на полеты в Таджикистан. В последний момент
Министерство транспорта России объявило о сохранении авиасообщения с Таджикистаном за несколько минут до полуночи 22 декабря, когда должна была вступить в действия приостановка полетов.
Как пояснили в ведомстве, таджикские власти согласовали рейсы авиакомпании «Ямал» из подмосковского Жуковского в Душанбе и Худжант.
При этом почти за час до полуночи российский Минтранс подтверждало, что авиасообщение будет приостановлено, так как договоренности до сих пор нет.
«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено. Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании „Ямал“ из аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжант. Переговоры продолжатся 22 декабря», — сообщили в ведомстве.