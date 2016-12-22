Россия отказалась от запрета на полеты в Таджикистан. В последний момент

Министерство транспорта России объявило о сохранении авиасообщения с Таджикистаном за несколько минут до полуночи 22 декабря, когда должна была вступить в действия приостановка полетов.

Как пояснили в ведомстве, таджикские власти согласовали рейсы авиакомпании «Ямал» из подмосковского Жуковского в Душанбе и Худжант.

При этом почти за час до полуночи российский Минтранс подтверждало, что авиасообщение будет приостановлено, так как договоренности до сих пор нет.