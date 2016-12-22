Против корчмы «Тарас Бульба» завели дело о неуплате 112 миллионов рублей налогов

Следственный комитет РФ возбудил дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против одного из ресторанов сети «Корчма „Тарас Бульба“». По данным ведомства, с 2011 по 2014 годы руководство ООО «Престиж» отражало в декларациях не все доходы и в результате бюджет недополучил 112 миллионов рублей.

Сейчас следователи проверяют финансовую отчетность других ресторанов сети. При этом ни о каких задержаниях в связи с уголовным делом не сообщается. По статье об уклонении от налогов руководству ресторана может грозить до шести лет лишения свободы.

ООО «Престиж» — юридическое лицо ресторана на улице Пятницкая около метро «Новокузнецкая».