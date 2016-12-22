Против корчмы «Тарас Бульба» завели дело о неуплате 112 миллионов рублей налогов
Следственный комитет РФ возбудил дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против одного из ресторанов сети «Корчма „Тарас Бульба“». По данным ведомства, с 2011 по 2014 годы руководство ООО «Престиж» отражало в декларациях не все доходы и в результате бюджет недополучил 112 миллионов рублей.
Сейчас следователи проверяют финансовую отчетность других ресторанов сети. При этом ни о каких задержаниях в связи с уголовным делом не сообщается. По статье об уклонении от налогов руководству ресторана может грозить до шести лет лишения свободы.
ООО «Престиж» — юридическое лицо ресторана на улице Пятницкая около метро «Новокузнецкая».
О проблемах с учетом налогов в сети «Корчма „Тарас Бульба“» стало известно в июне 2016 года. Тогда Арбитражный суд Москвы доначислил ресторанам налогов, пеней и штрафов на общую сумму почти миллиард рублей.
Учредитель сети Юрий Белойван отрицал уклонение от налогов, а решение суда связывал с показаниями бывших сотрудников ресторана, у которых был конфликт с руководством.
Сеть «Корчма „Тарас Бульба“» основана в 1999 году. В нее входят 18 заведений в Москве и Подмосковье, а также рестораны в Киеве и Нью-Йорке.