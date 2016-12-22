Директор российского института усомнился в независимости Белоруссии. Минск заявил официальный протест

Белоруссия заявила России официальный протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Он усомнился в том, что Белоруссия может быть независимой от России, и заявил, что белорусский язык был создан в 1926 году по решению советских властей. Выступление Решетникова опубликовано на YouTube.

В связи с высказываниями Решетникова советник-посланник посольства РФ в Минске Вадим Гусев был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии. «Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», — говорится в сообщении министерства.