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Директор российского института усомнился в независимости Белоруссии. Минск заявил официальный протест

Министерство иностранных дел Белоруссии
16:48, 22 декабря 2016

Белоруссия заявила России официальный протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Он усомнился в том, что Белоруссия может быть независимой от России, и заявил, что белорусский язык был создан в 1926 году по решению советских властей. Выступление Решетникова опубликовано на YouTube.

В связи с высказываниями Решетникова советник-посланник посольства РФ в Минске Вадим Гусев был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии. «Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений», — говорится в сообщении министерства.

Подчеркнуто, что они (заявления Решетникова) абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Министерство иностранных дел Белоруссии
Российский институт стратегических исследований был создан в 1992 году по указу президента РФ. На сайте института указано, что его главная задача — информационное обеспечение администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств. Институт готовит для них информационно-аналитические материалы.
На сайте института также говорится, что он «противодействует фальсификации истории на постсоветском пространстве».
В мае 2016 года сотрудники института выступили с докладом о СПИДе. Они возложили ответственность за распространение болезни на производителей презервативов и порнографии, а также заявили, что «проблема ВИЧ/СПИДа используется в качестве элемента информационной войны против России».
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