Число погибших от «Боярышника» в Иркутске превысило 70 человек
От отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске погиб, по последним данным, 71 человек, сообщила представитель регионального Минздрава.
«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала собеседница агентства.
Глава департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан в свою очередь сообщила на заседании городской комиссии по ЧС, что одна из погибших от отравления, по словам ее родственников, употребляла не «Боярышник», а водку «Белая береза». Информацией о составе этого контрафактного продукта, сообщает ТАСС, власти пока не располагают.
Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Концентрат, который употребляли отравившиеся, был контрафактным и вместо этилового спирта, указанного на этикетке, содержал метиловый.
Из-за массового отравления в Иркутске и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Продажа непищевых спиртовых жидкостей на территории региона временно ограничена.
В связи с массовым отравлением «Бояршником» власти РФ объявили о подготовке ряда мер по борьбе с суррогатным алкоголем. В частности, президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность снижения акцизов на спиртные напитки.