Число погибших от «Боярышника» в Иркутске превысило 70 человек

От отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске погиб, по последним данным, 71 человек, сообщила представитель регионального Минздрава.

«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала собеседница агентства.

Глава департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан в свою очередь сообщила на заседании городской комиссии по ЧС, что одна из погибших от отравления, по словам ее родственников, употребляла не «Боярышник», а водку «Белая береза». Информацией о составе этого контрафактного продукта, сообщает ТАСС, власти пока не располагают.