Найдите тех, кому скучно на вечеринкеИгра «Медузы» и re:Store

В московском морге устроили вечеринку с гробом. Прокуратура проверит, законно ли это

ТАСС
16:47, 21 декабря 2016
Надежный источник

Московская прокуратура проверит, законно ли устроили вечеринку в одном из московских моргов.

Прокуратура занялась этим делом после того, как ей указали на видео в интернете. В ролике женщина с сигаретой ложится в гроб, а ее знакомая ставит подруге в ноги ящик для пожертвований. Судя по закадровому голосу, видео снимал мужчина. «Вот так и проходят будни в морге», — говорит он.

Как заявили в московской похоронной службе «Ритуал», запись сделана в морге при городской клинической больнице имени Е.О. Мухина. Этот морг не подчиняется «Ритуалу».

Тем не менее, представителю этой организации известно, что одна из женщин на видео ранее безуспешно пыталась устроиться к ним на работу. Другие мужчина и женщина, по данным «Ритуала», — сотрудники «сторонней организации».

«Прокуратура проведет проверочные мероприятия, в рамках которых даст оценку правомерности использования помещений городской клинической больницы, находящихся в собственности Москвы, сторонними лицами и организациями, а также оказания платных медицинских и ритуальных услуг на ее территории», — сообщили в прокуратуре.

ТАСС

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться