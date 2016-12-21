В московском морге устроили вечеринку с гробом. Прокуратура проверит, законно ли это
Московская прокуратура проверит, законно ли устроили вечеринку в одном из московских моргов.
Прокуратура занялась этим делом после того, как ей указали на видео в интернете. В ролике женщина с сигаретой ложится в гроб, а ее знакомая ставит подруге в ноги ящик для пожертвований. Судя по закадровому голосу, видео снимал мужчина. «Вот так и проходят будни в морге», — говорит он.
Как заявили в московской похоронной службе «Ритуал», запись сделана в морге при городской клинической больнице имени Е.О. Мухина. Этот морг не подчиняется «Ритуалу».
Тем не менее, представителю этой организации известно, что одна из женщин на видео ранее безуспешно пыталась устроиться к ним на работу. Другие мужчина и женщина, по данным «Ритуала», — сотрудники «сторонней организации».
«Прокуратура проведет проверочные мероприятия, в рамках которых даст оценку правомерности использования помещений городской клинической больницы, находящихся в собственности Москвы, сторонними лицами и организациями, а также оказания платных медицинских и ритуальных услуг на ее территории», — сообщили в прокуратуре.