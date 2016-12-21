В Казахстане разбился Су-27
Истребитель Су-27 Минобороны Казахстана потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в ночное время.
«Летчик майор А.Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Состояние пилота врачи оценивают как удовлетворительное.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Минобороны Казахстана, добавив, что майор Искаков «имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время».
На вооружении у ВВС Казахстана стоят 21 Су-27 и четыре Су-27УБ. Они базируются в Талды-Кургане, Актау и Караганде.