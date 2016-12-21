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Сборная Чехии по биатлону отказалась ехать на этап Кубка мира в России из-за допингового скандала

Meduza
17:35, 21 декабря 2016

Сборная Чехии по биатлону отказалась ехать на этап Кубка мира, который состоится в марте 2017 года в Тюмени, заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. Об этом также сообщает издание Inside The Games со ссылкой на письмо чешского Союза биатлонистов.

Чешская спортсменка Габриэла Коукалова, двукратная серебряная призерка Олимпиады в Сочи, заявила, что присоединится к любой форме бойкота соревнований в России.

По словам Иржи Хамза, на соревнования в Россию, скорее всего, не поедут спортсмены из Франции. Мартен Фуркад после того, как стало известно о подозрениях российских биатлонистов в употреблении допинга, жестко критиковал нечестных атлетов. Кроме того, к бойкоту может присоединиться сборная Великобритании и одна из сильнейших команд — Норвегия.

В декабре 2016 года после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинговой системе в России Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что 31 российский биатлонист, возможно, принимал допинг.
В Тюмени должен пройти восьмой этап Кубка мира по биатлону. Он запланирован на 9–12 марта 2017 года.
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