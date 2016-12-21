Сборная Чехии по биатлону отказалась ехать на этап Кубка мира в России из-за допингового скандала

Сборная Чехии по биатлону отказалась ехать на этап Кубка мира, который состоится в марте 2017 года в Тюмени, заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. Об этом также сообщает издание Inside The Games со ссылкой на письмо чешского Союза биатлонистов.

Чешская спортсменка Габриэла Коукалова, двукратная серебряная призерка Олимпиады в Сочи, заявила, что присоединится к любой форме бойкота соревнований в России.

По словам Иржи Хамза, на соревнования в Россию, скорее всего, не поедут спортсмены из Франции. Мартен Фуркад после того, как стало известно о подозрениях российских биатлонистов в употреблении допинга, жестко критиковал нечестных атлетов. Кроме того, к бойкоту может присоединиться сборная Великобритании и одна из сильнейших команд — Норвегия.